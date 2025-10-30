Basket, giocano in casa le pisane IES e DREAM, in Divisione Regionale 2

Pisa, 30 ottobre 2025 – Quarta giornata per le compagini pisane impegnate nel campionato di Divisione Regionale 2, tutte appaiate in classifica, nel gruppone che tallona a due punti la capolista imbattuta Fortezza Livorno. Gioca in trasferta il GMV, sul campo del fanalino di coda Piombino, mentre la IES ospita Le Patrie Etrusca Basket San Miniato, venerdì alle 21 al palasport, ed il DREAM la Libertas Liburnia Livorno, sabato alle 20,45 al PalaDream di Via Belli.

GMV – Il gruppo biancoverde è in crescita, dopo aver iniziato con una sconfitta interna con la corazzata Fortezza Livorno, aver vinto sul campo dell’Etrusca S.Miniato, compagine dal micidiale attacco dall’arco, e aver superato nettamente la IES, nel primo derby pisano della stagione. Gli uomini di Cinzia Piazza, assistita da Daniele Meschinelli e da Nicola Daini, hanno travolto i blues, al termine di una partita in equilibrio solo per la seconda metà del primo quarto, virata rapidamente nell’orbita dei padroni di casa, che hanno raggiunto già un vantaggio a due cifre al riposo, per poi chiudere definitivamente il conto in avvio di ripresa. La gara sul campo del Basket Piombino, ancora a zero punti, non deve però illudere Badalassi e compagni, che dovranno continuare a lottare come hanno fatto finora.

IES – Il team di coach Paolo Campani, coadiuvato da Maurizio Neri, dopo il successo esterno a Follonica e quello sul proprio parquet con Ponsacco, ha fatto un passo indietro nel derby di Ghezzano, in cui, complice anche le molte assenze, ha difeso poco, senza riuscire a trovare i punti delle abituali bocche da fuoco. La gara interna con Etrusca S.Miniato è molto insidiosa, perché contro una squadra giovane e dinamica, che ha segnato 99 punti a Ponsacco, “solo” 79 con il GMV e 107 nella gara persa domenica scorsa in casa con la capolista Fortezza. Contro un attacco di questa portata, Giusfredi e compagni dovranno trovare l’approccio difensivo delle prime due gare, per poter tornare al successo.

DREAM – Il giovane sodalizio pisano, per la prima volta in categoria, ha subito la prima sconfitta a Volterra, dopo due successi larghi, con Rosignano ed Argentario, peccando in alcuni momenti del match di inesperienza, senza però mollare mai fino al quarantesimo. Il match con Libertas Liburnia Livorno, pure squadra esperta, capace di vincere in volata il derby con US Livorno, è in tal senso un alto importante banco di prova per i ragazzi di Marco Paganucci e Matteo De Luca.