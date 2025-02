Basket giovanile. 4 Torri e Argenta, vola l’under 17. Travolta nel derby la Scuola Basket

Riprende il proprio cammino l’U17 Gold biancoblu, che al Pala Aeffe rimonta e vince contro la Scuola Basket. L’avvio è tutto degli ospiti, che dal 17-26 del primo quarto volano sul massimo vantaggio di +16. Arriva però la scossa di coach Dalpozzo, Argenta passa a zona e toglie ritmo all’attacco avversario, per il 37-40 dell’intervallo. Al rientro, il parziale micidiale di 28-2 spezza ogni resistenza della Scuola Basket: la Cestistica dilaga sul 93-60 e si rilancia all’inseguimento di Forlì.

Cestistica Argenta-Scuola Basket Ferrara U17 Gold 93-60 (17-26; 37-40; 65-42)

Cestistica Argenta: Veronesi 11, Salucci 6, Romeo 15, Capucci 2, Lodi, Cicognani 12, Dalpozzo 12, Gorobei 11, Jasharoski 12, Vertua, Cantelli, Bassi 12. All.: Dalpozzo, Brunelli.

Classifica Girone B: Aics Junior Forlì 24; Cestistica Argenta, Pol.2000 Cesenatico 22; Sg Fortitudo, Cmp Granarolo 16; Basket 2005 Cesena Pgs Bellaria 14; Cmo Ozzano, Scuola Basket Ferrara 12; Pol. Pontevecchio 8; Basket Riccione 4; Faenza Basket Project 2.

Quarto successo di fila per l’U19 Silver al Pala Aeffe contro la Benedetto Cento. La prima frazione di gioco scorre via sulle ali dell’equilibrio, e all’intervallo è 30-28. Il break arriva in avvio di ripresa, e con i punti di Bonaguro e Kharbouch i granata prendono il pieno comando della gara (55-43 al trentesimo), rimanendo in controllo fino alla sirena finale: finisce 70-62 per la Despar.