Basket giovanile. 4 Torri, l’under 19 parte col botto

Inizia con il piede giusto l’avventura dell’U19 Gold nata dalla collaborazione tra Despar 4 Torri e Bondi Vis 2008, che in rimonta vince al debutto alla Palestra Pertini di Bologna. Sul campo di Pontevecchio, sono i padroni di casa a imporre il proprio ritmo sui ragazzi dei coach Folchi e Malfatto. Dal 19-17 del primo quarto, i bolognesi allungano ulteriormente: si va all’intervallo sul 39-36. La distanza è minima, ma la Despar non riesce a ricucire e la gara sembra prendere la direzione di Pontevecchio: si va all’ultimo riposo sul 62-54. Il cambio di marcia ferrarese arriva nel periodo finale. Coach Folchi opta per la zona in difesa, e la Despar inizia il recupero, fino a passare in vantaggio sul +7 a novanta secondi dalla fine. Sembra fatta, ma l’inesperienza e la poca conoscenza reciproca rischia di costare caro ai granata, quando Pontevecchio non si scompone e ha la palla in mano per pareggiare o, addirittura, vincere. La difesa della 4 Torri è, però, ottima, e i due punti vanno alla Despar con il risultato di 77-79. "Ci siamo complicati la vita da soli, e anche l’inesperienza ha giocato la sua parte, ma l’ultima difesa è stata ottima", questo il commento di coach Folchi.