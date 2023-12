Basket giovanile. Abreu sorride in azzurro: 2° posto e miglior rimbalzista al torneo di Iscar

Si chiude al secondo posto e con il trofeo di miglior rimbalzata, l’avventura azzurra al torneo amichevole di Iscar per il pivot canterano Pablo Giovanni Abreu. La nazionale Under 16 di coach Buffo e del vice Angelo Gigli, vecchia conoscenza del palaBigi, ha dominato il girone eliminatorio, superando la selezione di Castilla Y Leon 92-83 (Abreu 9) e la Grecia per 70-50 (Abreu 2). Nella finalissima, rivincita dell’edizione 2022 quando gli azzurrini portarono a casa il trofeo, l’Italia è crollata nella ripresa: 92-52 (Abreu 6). Per il pivot italo-cubano tre presenze su tre match nello starting-five e, grazie ai 9 rimbalzi catturati in finale, miglior rimbalzista del torneo.

Terzo posto per Andrea Rinaldini (Unahotels Under 15) alla Ludec Cup, riservata a rappresentative regionali di categoria. L’Emilia-Romagna è salita sul podio vincendo in volata la finalina con il Veneto 76-79. Per Rinaldini, 6 punti contro i friulani, negli altri due match è rimasto a secco.

Nel turno di campionato, vittoria di prestigio per l’Under 19 (8) che espugna Brescia (12) per 89-93 dopo una battaglia punto a punto (28-22; 14-17; 29-32; 18-22) grazie alle super prestazioni dei fratelli Suljanovic. Unahotels: Camara 6, Suljanovic O. 24, Beltrami 2, Mainini 3, Obayagbona, Suljanovic I. 29, Yadde 12, Deme 14, Fornasiero 1, Lusetti F., Hadzhiev 2.

L’Under 14 (Kotlar 21, Baccosi 21) ko in volata con il Basket Jolly (Lolli 26, Torre 23) per 77-76 e viene agganciata al terzo posto a quota 14.

Cesare Corbelli