Basket giovanile, accordo tra Vis e Txt

Una nuova collaborazione va a rafforzare l’attività di Vis 2008. La collaborazione con Txt, azienda leader italiana nella distribuzione di libri scolastici, assume un’identità del tutto nuova e interessante nel ricco panorama delle aziende che accompagnano da anni il percorso di Vis. Txt infatti affiancherà la società del presidente Bertelli nel dedicare la sua attenzione al lato sociale del mondo Vis, nel collaborare con tante famiglie che necessitano di un supporto per permettere ai propri figli di praticare attività sportiva. "La nostra vision – dichiara Mauro Padovani, amministratore delegato di Txt – è quella di favorire la diffusione della cultura, intesa non solo come studio sui libri di scuola ma anche come sviluppo di valori importanti come il rispetto, l’impegno e la ricerca dell’eccellenza. L’attività di Vis 2008 è fondamentale in questo senso e siamo orgogliosi di poter garantire a ragazzi meritevoli e motivati l’accesso ad uno sport con grande valore formativo".