Basket giovanile: battuta anche Reggio Emilia. Vis under 19 a segno. Finali nazionali vicine

Arriva la terza vittoria di fila, e con essa il primato solitario in classifica, per l’Under 19 Eccellenza della Bondi Vis 2008, che al Palapalestre ha battuto 85-75 Reggio Emilia nel recupero della prima giornata del girone di ritorno. Un successo che avvicina i giovani ‘vissini’ al traguardo delle finali nazionali, che potrebbe arrivare già lunedì in caso di risultato positivo sul campo della Robur et Fides Varese. In viale Tumiati va in scena una partita equilibrata per tre quarti, con la Vis che fatica a trovare le migliori soluzioni, priva dell’infortunato Yarbanga e con Dioli ancora out. Reggio Emilia dà filo da torcere ai ragazzi allenati da coach Santi, e all’intervallo insegue solamente di un punto, appoggiandosi soprattutto a Manfredotti, autore di ben 27 punti alla sirena finale. Dall’altra parte la Vis ha in Romondia e Sankaré le sue due armi principali: i due, in orbita Ferrara Basket, spingono la propria squadra fino al +4 del 30’, un vantaggio comunque non rassicurante in ottica ultima frazione. E’ lì però che i giovani biancazzurri mantengono i nervi saldi, allungando fino alla doppia cifra di vantaggio e assicurandosi l’ennesimo foglia rosa stagionale, che vale il sorpasso in classifica al primo posto ai danni dell’Olimpia Milano. Top scorer dei suoi Romondia con 21 punti, a seguire Sankaré con 16, unici due sopra la doppia cifra. "E’ una vittoria che non ci consegna ancora la qualificazione aritmetica tra le prime tre del girone – le parole del coach Lorenzo Santi –, ma che vale un grande passo in avanti verso questo obiettivo. Non è stata la nostra migliore prestazione, abbiamo fatto un po’ di fatica rispetto ai nostri soliti standard, ma il merito va dato anche agli avversari. Nell’ultimo quarto abbiamo difeso bene, concedendo anche meno opportunità a rimbalzo: ora dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali dopo un mese veramente complicato, che ci ha riportato però in testa alla classifica. Manca l’ultimo passo, i ragazzi meritano di godersi questa soddisfazione che speriamo di cogliere già lunedì a Varese".

Jacopo Cavallini