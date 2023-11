BASKET GIOVANILE. Benedetto ’64 Cento, oltre 250 tesserati

Sono passati due mesi dall’inizio della stagione per la Benedetto 1964 e l’avvio dell’annata ha visto ancora conferme e lo sviluppo di nuovi progetti che evolveranno nell’arco dei prossimi mesi per ampliare un’offerta già ampia in seno alla società centese. "Oltre 250 ragazzi tesserati, di cui più della metà nell’area del minibasket, che rappresenta le fondamenta necessarie per garantire continuità ad un progetto tanto ambizioso quanto utile, formativo e necessario per i nostri giovani; e non mi riferisco solo alla formazione tecnica ma anche e soprattutto alla formazione educativa dei nostri ragazzi, che saranno gli adulti del domani", dichiara il presidente Roberto Spera. La Benedetto 1964 sarà presente al via di 19 campionati fra attività giovanile, minibasket e competizioni di enti di promozione sportiva, con la squadra “senior” in Divisione Regionale 1 che sta per chiudere il primo quarto di stagione.