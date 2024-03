Basket giovanile. Benedetto ’64, under 19 alle finali regionali

Piccolo respiro dopo una intensa prima fase, conclusa con un bottino di 13 vittorie su 16 partite per la U19 Gold della Benedetto 1964. Grazie al 2° posto ottenuto nel girone C, i ragazzi biancorossi si sono qualificati alla fase per il titolo regionale del campionato per il terzo anno consecutivo. Nel girone P4 la Benedetto 1964 affronterà in gare di andata e ritorno BSL San Lazzaro (1° posto girone B), Pall. Correggio (4° posto girone A) e Junior Basket Ravenna (3° posto girone C) in un girone a 4 squadre che ha una forma alquanto simile ad un calendario di campionati oltreoceano.

I biancorossi aprono la corsa contro BSL San Lazzaro, favorita del girone e imbattuta nel suo percorso sinora, alla palestra Rodriguez lunedì 11 marzo.