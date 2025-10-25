Acquista il giornale
  4. Basket giovanile. Bondi ok nel derby. Sorridono gli under 17

di STEFANO MANFREDINI
25 ottobre 2025
Settimana da luci e ombre per le selezioni giovanili Gold nate dalla collaborazione tra Bondi Vis 2008 e Despar 4 Torri.

Deve attendere la seconda giornata di campionato l’U17 Gold per conquistare la prima vittoria stagionale. I biancazzurri dei coach Spettoli e Seravalli conducono fin dalle battute iniziali contro la Benedetto XIV, allungando dal 21-12 del primo quarto al 35-24 dell’intervallo. La Bondi si scatena nella ripresa: trascinata da Sammaritani e Zerbin, e la Vis così piazza il parziale di 19-9 che taglia le gambe a Cento: gli ospiti soccombono poi nel finale, segnando solamente due punti nel quarto conclusivo. Al Pala Aeffe termina 74-35 per i padroni di casa.

Spreca un’altra buona occasione l’U19 Gold dei coach Folchi e Malfatto, alla terza sconfitta consecutiva dopo la vittoria del debutto. A Castel Maggiore la Despar parte forte con Salvini e Cerlinca, ben supportati da Caravita, per il 19-23 del primo quarto. Il copione non cambia, e la 4 Torri rimane in controllo, allungando sul 35-45 dell’intervallo – divario che rimane tale al trentesimo, sul 53-63. L’Happy Basket dà il via alla rimonta con quattro triple: è 77 pari a un minuto dal termine. E succede di tutto: sull’80-78 l’ultimo pallone è nelle mani della Despar: il ferro respinge e Castel Maggiore la chiude ai liberi e vince 82-78.

