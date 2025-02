Basket giovanile: Bondi Vis, bene l’under 13. Il gruppo di Frignani passa al turno successivo

Bondi Vis 2008 dimostra la propria forza nel campionato di Divisione Regionale 3, imponendosi con un netto 77-44 su Veni Basket in una partita a senso unico. Nonostante alcune assenze importanti, i ragazzi di coach Bonora hanno dominato la gara dal primo all’ultimo minuto, mettendo in campo una difesa aggressiva e sfruttando il contropiede per colpire ripetutamente gli avversari. La squadra ha dimostrato ancora una volta carattere e compattezza, portando a casa una vittoria importante per la corsa verso i playoff.

Bella vittoria per l’Under 19 Silver contro Budrio, un successo agevole per 102-77 rispetto al +1 conquistato all’andata. Partita combattuta in quel di Bologna per l’Under 13 Elite, costretta alla vittoria contro Pontevecchio per passare al girone successivo come terza forza in un girone di ferro con Virtus e Fortitudo. Sempre in equilibrio, con un parziale negativo nel terzo quarto che poteva indirizzare la partita, la truppa di coach Frignani decide di ingranare la marcia nell’ultima frazione portando a casa la vittoria.