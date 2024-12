Basket giovanile. Bondi Vis ok nel derby

Dopo diverse gare molto sofferte, l’Under 19 Silver di Bondi Vis 2008 torna alla vittoria al termine di una bellissima prestazione contro la Benedetto Cento per 91-42. Fin dall’inizio i ‘vissini’ hanno messo in chiaro le cose,

dominando in attacco e chiudendo le maglie in difesa: il primo quarto si chiude addirittura sul 31-10. Non cambia la storia nel secondo parziale, la Vis segna di meno ma in difesa non si passa e Cento è tenuta ad appena dieci punti segnati. Nel terzo quarto il divario si allarga sempre di più, gli avversari riescono a segnare appena nove punti in 10’ mentre i biancazzurri continuano a punire in contropiede trovando belle azioni anche a difesa schierata. L’ultima frazione è un lunghissimo ‘garbage time’, grande soddisfazione per

i soli 42 punti concessi. Nel prossimo turno è in programma la stracittadina contro la Scuola Basket.

BONDI VIS 2008: Bonora 14, Tiengo 6, Pasquini 16, Sammaritani 3, Dossi 4, Micucci 16, Abu Zeid 6, Soriani 9, Cirelli 6, Buzzoni 6, Traina 2, Guaraldo. All. Bonora; Ass. Federici.