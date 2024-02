Basket giovanile,. Borciu trascina l’Under 19 al 3° posto

È una vittoria preziosa quella dell’Under 19 della Pallacanestro 2.015, uscita a braccia alzate dallo scontro diretto di alta classifica contro Roseto (79-72 il finale). In grande spolvero Borciu (20) ma anche Munari e Zilio (17), in un successo che porta Forlì al terzo posto in solitaria. Segna invece il passo l’Under 17 a Borgomanero, finita ko 80-54 in una sfida rimasta in equilibrio soltanto fino alla pausa lunga (11 punti per Ercolani). Finisce al tappeto pure l’Under 15, che tiene testa a lungo a Reggio Emilia prima di capitolare 90-72. A nulla sono serviti i 36 punti di un super Zotti. I forlivesi, in classifica, si assestano così al sesto posto.