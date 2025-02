Basket giovanile. Cerminara top scorer

Larga vittoria per l’Under 19 della Pallacanestro 2.015, che supera la Virtus Siena 87-58 (16 punti per Bonomi) e consolida così la quinta posizione in classifica, a solo due lunghezze di distanza dal terzo posto occupato da Ferrara e Faenza. La squadra di Grison ha tenuto in pugno il pallino della sfida dalla palla a due sino alla sirena, con grande costanza.

Fortune alterne, invece, per la formazione Under 15 forlivese, uscita vittoriosa dal campo del Pontevecchio Bologna (65-77 con 27 punti di Cappabianca) per poi cedere di misura all’International Imola (69-65, Cerminara chiude a quota 24). Forlì resta così al secondo posto, a -8 dalla capolista indiscussa San Lazzaro.

Proprio la squadra bolognese è però finita nelle grinfie dell’Under 14 Gold biancorossa, vittoriosa in trasferta per 66-84 sulle ali del ‘solito’ Cerminara (29). Anche la formazione di coach Vespignani, così, si consolida al secondo posto della classifica di categoria, tenendo nel mirino la Virtus Bologna, ora a +4.

In totale tre vittorie su quattro partite nella scorsa settimana.

