Basket giovanile. Cesena 2005, successi di U17 e U15. Nocerino travolgente ne mette 40

Continua la crescita delle formazioni giovanili della Cesena Basket 2005 impegnate nei vari campionati che le vedono divise per fasce di età. In particolare quella appena trascorsa è stata una buona settimana per le squadre iscritte ai tornei regionali della categoria Gold.

Gli Under 17 guidati da coach Guidi sono riusciti a salire ai piani alti della classifica, prima espugnando il campo della capolista (e fino a quel momento imbattuta) Cmo Ozzano nel posticipo infrasettimanale grazie a una grande prova in attacco concretizzatasi nel punteggio finale di 98-113 (con ben 40 punti firmati dal capitano Nocerino) e poi battendo in casa la pari classifica Aics Forlì per 77-62 con il trio Bonfim-Pezzi-Boudlale che è risultato decisivo per tutta l’economia della gara.

Scendendo con l’età, nel ‘big match’ di Cesenatico del campionato Under 15 che ha visto opposte le due prime in classifica a punteggio pieno, sono stati i cesenati guidati da coach Bilardo a spuntarla per 70-77 con una bella prova corale e un super Tassinati autore di 14 punti. Cesena ha così guadagnato la testa solitaria del girone senza sconfitte. L’unico ko è quello che ha rimediato il gruppo Under 19, impegnato contro la forte International Imola e sconfitto 44-70. Al di là dell’ampio divario, i cesenati hanno disputato una buona gara, la cui nota positiva è la crescita di Santoro.

l.r.