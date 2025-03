Basket giovanile. Despar 4 Torri, quinto exploit per l’under 19

Trionfa per la quinta volta consecutiva l’U19 Silver dei coach Gambale e Resca, che si avvicina al terzo posto in graduatoria. Al Pala Aeffe è una battaglia combattutissima contro la Vis Persiceto, che dal 24-15 di fine primo quarto rimonta e mette la testa avanti sul 34-40 dell’intervallo. La Despar non si scompone, e trascinata da Corradino e Bonaguro riprende le redini della gara (54-50 al trentesimo): in un ultimo quarto tirato, i granata alla fine portano a casa lo scontro diretto 62-59.

Despar 4 Torri 62 – 59 Vis Persiceto 2007 U19 Silver (24-15; 34-40; 54-52)

Despar 4 Torri: Corradino 20, Origlio 1, Colari 2, Kharbouch 2, Colombari, Norouzi, Vitali, Malfatto 1, Tounsi 4, Bighi 10, Bonaguro A. 19, Volpi 3. All.: Gambale, Resca.

Nel sabato mattina del Pala Aeffe gli Aquilotti di Despar 4 Torri e Basket Baseka di Bagnolo di Po hanno dato vita a una bella gara e molto combattuta. I piccoli granata si aggiudicano la partita con il risultato di 13-11 per tempi e, per punti segnati, 38-30, dopo aver rimontato per ben due volte un importante scarto, per la soddisfazione degli istruttori Pizzirani, Perugini e Malfatto.