Basket giovanile. Despar 4 Torri e Vis 2008 siglano una collaborazione

Despar 4 Torri, Bondi Vis 2008 e Vis Rosa Ferrara, dopo l’esperienza positiva della scorsa annata, hanno deciso di continuare e ampliare la collaborazione a livello giovanile per la stagione 2025-2026. L’accordo è stato formalizzato dalle rispettive aree tecniche, dal presidente biancazzurro Filippo Bertelli, dal numero uno di Vis Rosa Moreno Fantini e dal patron granata Matteo Bertolini alla vigilia della nuova stagione sportiva.

Le società, partendo dalla ferma volontà di offrire a tutti i tesserati un percorso formativo e sportivo il più possibile adeguato alle capacità e aspirazioni di ognuno, si impegnano, dunque in questa nuova collaborazione a sostegno dello sviluppo sportivo e umano dei giovani cestisti ferraresi.

Il primo obiettivo della nuova cooperazione è promuovere la crescita sportiva e personale di tutti i ragazzi dei vivai, mettendo al centro, ancora una volta, i loro bisogni e le loro aspirazioni. Sarà favorito lo scambio di giocatori tra le società, per permettere a ogni ragazzo di vivere la migliore esperienza possibile e il percorso a lui o a lei più adatto. E, per ultimo ma non meno importante, questi valori condivisi tra 4 Torri e Vis troveranno riscontro nell’organizzazione di eventi e iniziative comuni (nella foto, i presidenti Bertolini e Bertelli).