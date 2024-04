Basket giovanile. Despar 4 Torri, cinquina dell’under 17

In una settimana di luci e ombre per il vivaio Despar 4 Torri Ferrara, arriva la quinta vittoria di fila per l’U17 Silver con il successo 91-76 contro gli Stars Basket di Bologna: i 40 di Bassi mettono la firma su altri 2 punti importantissimi per i ragazzi dei coach Villani, Tani e Gambale in vista della seconda fase di campionato. Ritrova la vittoria l’U14 Silver: con la Matilde Basket Bondeno al Pala 4T i ragazzi di coach Folchi, con la voglia di riscattare la brutta sconfitta dell’andata, si scontrano con un avversario in crescita e con un ottimo potenziale atletico. Dopo un primo quarto equilibrato (17-16), Obaseki (22 punti) e Chirica (16) provano l’allungo per il 33-26 dell’intervallo: Bondeno rimonta, e ci si gioca tutto nell’ultimo parziale, quando la Despar regge l’urto, portando a casa 70-58 la partita.