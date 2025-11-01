Basket giovanile. Despar, successo di misura per l’under 19. Cadono le formazioni under 17 e under 14

U19 regionale. Subito grandi emozioni al debutto per la formazione di coach Gambale, che nella prima giornata di campionato accoglie al Pala Aeffe il Basket Estense. L’equilibrio del quarto d’avvio (17-22) si spezza con l’allungo degli ospiti, che all’intervallo comandano i giochi sul 25-37. La reazione della Despar non si fa attendere: Bassi e compagni accorciano le distanze già alla terza sirena (44-49), per un finale tutto da vivere. La gara si decide all’ultimo tiro: è Vitali, sulla sirena, a raccogliere il rimbalzo e a depositare a canestro i due punti del 62-61 che valgono il primo successo stagionale per i granata.

Despar 4 Torri 62-61 Basket Estense 2011 U19 Regionale (17-22; 25-37; 44-49)

Despar 4 Torri: Colari 2, Bianconcini 9, Ngoy Bikim 6, Tieghi 3, Bighi 16, Vitali 2, Vertua 4, Pevere, Bassi 20, Origlio, Tounsi, Ambata. All.: Gambale.

U14 regionale. Vende cara la pelle ma alla fine cede alla distanza l’U14 Regionale di coach Marianti Spadoni, all’esordio stagionale sul parquet di Finale Emilia. Dopo un avvio di gara in equilibrio (10-11), i padroni di casa si portano sul +6 dell’intervallo (30-24), divario che rimane praticamente invariato nel terzo periodo (44-37). Il break decisivo arriva nel parziale di chiusura: Finale Emilia cambia marcia e si aggiudica i primi due punti stagionali per 59-44.

Royal Basket Finale Emilia 59-44 Despar 4 Torri U14 Regionale (10-11; 30-24; 44-37)

Despar 4 Torri: Bertoni 5, Busoni 6, Lungu 4, Russo 8, Maietti 2, Sinz, Deponti, Ghedini, Grandini 6, Padovani 13. All.: Marianti Spadoni.

U17 regionale. Esordio più complicato che mai per la squadra dei coach Bonora e d’Angelo, impegnata sul parquet di Gallo. I padroni di casa impongono la loro maggiore fisicità fin dall’inizio: la Despar si vede già doppiata all’intervallo (44-22), e il parziale micidiale arriva nel terzo periodo. Gallo dilaga e vince nettamente 101-33. "Nonostante tutto c’è stato un buon impegno da parte dei ragazzi", commenta l’assistente allenatore d’Angelo, "messi a dura prova da una squadra come Gallo, ben messa fisicamente. Hanno giocato anche a zona, e i nostri giocatori hanno capito come attaccarla. Eravamo in pochi, con tanti ragazzi nuovi: ma, nel complesso, abbiamo visto che il lavoro fatto in palestra, comunque, si vede anche in partita".

Gallo Basket 101-33 Despar 4 Torri U17 Regionale (25-10; 44-22; 80-28)

Despar 4 Torri: Pellegrini 2, Ye, Giuffreda 3, Ramaziotti, Chiarolanza 10, D’Urso, Pisano 9, Finotti, Ben Rabeh, Fabbri 4, Ricci 5. All.: Bonora, d’Angelo.