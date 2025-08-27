Basket giovanile. Faenza, il Gruppo College al lavoro: "Si può arrivare in prima squadra»

Dalla Raggisolaris Academy ai campionati regionali e nazionali. Questo è il percorso che hanno fatto molti ragazzi negli ultimi due anni, ovvero da quando è nato il Gruppo College, progetto che ha dato ottimi risultati anche sportivi, visto che l’Under 19 Gold è arrivata seconda in Italia nel 2024 e nella scorsa stagione ha partecipato per la prima volta all’Under 19 Eccellenza. I circa trenta ragazzi coinvolti nel Gruppo College (roster formato da 2007, 2008 e alcuni 2006) parteciperanno alla Divisione Regionale 1 (nella quale si aggiungeranno un 2002 e due 2005), all’Under 19 Eccellenza e da questa stagione anche l’Under 19 Gold. Fondamentale sarà la sinergia con i Raggisolaris in B Nazionale, dove tanti ragazzi fanno parte in pianta stabile del roster di coach Pansa. Il Gruppo College avrà ancora come responsabile Matteo Pio, che allenerà anche l’Under 19 Eccellenza con Riccardo Bedeschi come vice, mentre Iacopo Monteventi guiderà la Divisione Regionale 1 con Bedeschi come secondo e l’Under 19 Gold con Carlo Fumagalli, giocatore dei Raggisolaris, come primo assistente. "Siamo molto contenti dei risultati del progetto – sottolinea Pio (foto) –. Il nostro obiettivo è preparare i ragazzi ai tornei seniores. Con il nostro lavoro facciamo capire ad ognuno che partendo dal minibasket può intraprendere un percorso fino alla prima squadra".

l.d.f.