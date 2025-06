Basket giovanile femminile. Leonardi, Ferretti e Amoroso: un tris di cestiste talentuose

In occasione dell’arrivo a Bologna degli Europei femminili di basket 2025, il comitato regionale Fip Emilia-Romagna ha lanciato una nuova iniziativa dedicata ai giovani talenti della palla a spicchi rosa. Si è svolta infatti la prima edizione della RisER Youth Cup, Trofeo femminile Under 13 a Savignano sul Panaro a cui hanno partecipato le selezioni Regionali di Lombardia, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna. Il team della nostra regione vedeva fra le proprie fila anche tre reggiane: Martina Leonardi (Arbor), Ginevra Ferretti (Puianello) e Noemi Maria Amoroso (Luzzara). Nella prima giornata, l’Emilia-Romagna ha avuto la meglio del Veneto per 68-49 grazie al contributo di Ferretti (13) e Amoroso (5). Nella seconda giornata, la Toscana ha superato la rappresentativa della nostra regione per 49-39 nonostante i punti di Ferretti (7) e Leonardi (5). Infine, nell’ultima giornata il rullo compressore Lombardia ha superato 78-31 l’Emilia Romagna dove tutte le reggiane sono andate a segno: Amoroso (4), Ferretti (1), Leonardi (5). La selezione regionale chiude quindi al terzo posto ma per le tre ragazze del 2012 della nostra provincia rimane comunque una bella esperienza.

Cesare Corbelli