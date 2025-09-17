Basket giovanile, gioca nella Benedetto ’64. Il centese Leonardo Haka nella selezione regionale

Al terzo trofeo “Madonna del Ponte” di Porretta Terme e Lizzano Belvedere, l’Emilia Romagna si è coronato campione al termine di una tre giorni impeccabile, in cui ha sconfitto Friuli Venezia Giulia, Lazio e Lombardia. Tra i 12 alfieri allenati dallo staff regionale c’era anche Leonardo Haka, inserito all’ultimo minuto per un’indisposizione di uno dei convocati. Il centese, impegnato nel campionato U15 Eccellenza con la Benedetto 1964 in questa stagione, ha giocato in tutte e 3 le partite e ha potuto festeggiare assieme ai suoi compagni regionali il titolo del prestigioso torneo che ha messo di fronte 8 delle regioni più forti d’Italia, nonchè alcuni dei migliori prospetti della penisola.

Per “Leo” è stata la terza convocazione nel programma regionale dopo Trofeo delle Province e Memorial Fabbri. Nelle annate dal 2008 al 2011 almeno un giocatore cresciuto nella Benedetto 1964 ha fatto parte di allenamenti e/o tornei delle selezioni regionali, a testimonianza del lavoro costante e virtuoso della società centese negli ultimi anni per far crescere e dare nuove opportunità ai ragazzi.

La Benedetto 1964 Cento, che si appresta a festeggiare i suoi 30 anni, conta 14 squadre tra settore giovanile e minibasket nella stagione 2025/26, tra cui la partecipazione al campionato di Divisione Regionale 1, Divisione Regionale 3 (inedito), due campionati gold, all’U15 Eccellenza (terzo campionato nazionale giovanile negli ultimi quattro anni), nonchè al campionato U14 Femminile che rappresenta una prima volta nella storia della società.