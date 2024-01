Basket giovanile. Grande rimonta per i baby dell’Antares

Campionato regionale under 13: Basket Giallonero Imola-Antares Basket Copparo 56-57

Vittoria all’ultimo respiro per gli U13 di coach Rambaldi al termine di una gara dai due volti: 42-20 il punteggio per i padroni di casa all’intervallo lungo e quando si poteva ipotizzare un facile successo dei gialloneri imolesi,inizia nel terzo quarto la prepotente rimonta dei ragazzi dell’Antares (8-15 il parziale del terzo quarto), per finire con un perentorio 6-22 nell’ultima frazione di gioco. Grande entusiasmo finale in casa copparese per avere ottenuto con merito una vittoria insperata, visto il punteggio a metà gara, e per aver battuto a domicilio un team che era a pari punti in

classifica.