Basket giovanile. I campionati sono entrati nel vivo

Sono iniziati tutti i campionati che vedranno impegnate le squadre giovanili della Basket 2005 che parteciperà a 19 tornei con 316 partite in calendario a cui si aggiungeranno tornei e seconde fasi. Sono entrati nel vivo i tre tornei Gold, che stanno regalando soddisfazioni, in particolare con gli Under 17 terzi e gli Under 15 primi. Buoni riscontri anche nei campionati Silver: Under 19, Under 17, Under 15, Under 14 e Under 13. Iniziati anche i campionati di minibasket (2 Esordienti, 2 Aquilotti e Scoiattoli) e i 5 campionati paralleli che dranno la possibilità di divertirsi e fare esperienza. E qui spicca il derby tra le annate 2010 e 2009, vinto 54-52 dai più piccoli dopo un supplementare. Dopo Natale tre gruppi partiranno per la Croazia, per il torneo internazionale di Porec.