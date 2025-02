Basket giovanile, i risultati delle squadre in orbita Rinascita. Under 19 sconfitta da San Miniato. L’Under 17 cade a Fidenza: addio Interzona e finali nazionali

Caduta definitiva per la formazione Under 17 Eccellenza degli Angels Santarcangelo, che perde a Fidenza e dice addio alla possibilità di giocare l’Interzona e poi l’accesso alle finali nazionali. Mattia Ruggeri e compagni, dopo il ko in casa, non sono riusciti a vincere a Fidenza, coi locali a imporsi 88-72 e ad arrivare dunque al turno successivo. Al di là di un primo quarto da fuochi d’artificio e tutto sommato in equilibrio (25-20), Fidenza comanda sempre con autorità e va all’intervallo sopra di 8 (46-38). Nella ripresa i padroni di casa allungano, arrivano a +16 e rimangono stabilmente sopra la doppia cifra di margine fino all’88-72 conclusivo. Un ko bruciante e che interrompe bruscamente la corsa al vertice dei 2008-2009 in orbita Rbr, che ora parteciperanno al Trofeo Emilia – Romagna. Il tabellino: Almasi, San Martini 2, Bracci, Ciancarelli 14, Tassani 5, Ronci 18, Tura 4, Gnepa ne, Arcangeli ne, Altini ne, Ruggeri 13, Ricci 16. All.: Brugè.

Niente da fare anche per gli Angels Under 19 nella sfida con San Miniato, valevole per la settima di ritorno di regular season. L’aggancio a quota 6 punti al penultimo posto sfuma dopo una partita equilibrata per un quarto e mezzo, poi sempre nelle mani dei toscani. A metà gara è 24-28, il finale recita invece 54-63. Il tabellino: Capelli, Sankarè ne, Amaroli 7, Baschetti 2, Macaru 16, Ka 4, Mari 7, Mainetti 9, Pennisi, Frisoni 9, Mariotti, Innocenti ne. All.: Serra. Gli Angels torneranano in campo lunedì prossimo in casa di Empoli.

lo. za.