Basket giovanile. Il camp di Gordan Firic. Fine giugno a Copparo

Un training di eccellenza con coach Gordan Firic, ex giocatore professionista con trascorsi anche nel campionato italiano.

Dopo il successo delle prime due edizioni organizzate in modo informale, stavolta in modo piu strutturato parte il terzo training di eccellenza con l’ex giocatore di basket, ora noto formatore e attuale vice allenatore della nazionale bosniaca, ed allenatore personale di Davide Moretti, giocatore militante nella lega basket di serie A.

Firic farà tappa nel basso ferrarese per due settimane (dal 23 giugno al 5 luglio) prima di raggiungere la sua nazionale per il raduno in vista degli Europei, dove potrebbe incontrare la nazionale azzurra, anch’essa presente.

L’interesse suscitato dalle prime due edizioni ha permesso di fare un ulteriore passo qualitativo a livello strutturale.

Grazie alla collaborazione del comitato provinciale del Csi, questa terza edizione si svolgera non piu all’aperto nella palestra delle scuole medie, ma sul parquet del palazzetto dello sport di Copparo appena rinnovato.

Inoltre l’accorso con lo storico ristorante/albergo Da Giuseppe

permetterà a chi viene da lontano di poter alloggiare lì, poiché quest’anno il camp si vuole internazionale proprio perché c’è chi dall’estero ha voluto partecipare.

I costi del camp sono i seguenti: 280 euro per una settimana e 500 euro per due settimane.

Sono disponibili anche gli allenamenti individuali alla sera per chi fosse interessato.

Per maggiori informazioni e le iscrizioni rivolgersi al seguente recapitolo telefonico: 351-2168814, oppure scrivere alla seguente mail: [email protected].

re .fe.