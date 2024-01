Basket giovanile, il punto sulle gare di inizio anno. Quattro vittorie e tre ko per la Vis

Quattro vittorie e tre sconfitte in questo inizio di 2024 per le formazioni targate Vis 2008. In Divisione Regionale 2 la Bondi Vis di coach Dalpozzo passa agevolmente a Corticella col punteggio di 76-49, trascinata dai 17 punti del giovane Bellini: ora testa alla prossima gara domani sera alle 20.45 contro Gallo Basket al Palapalestre. Scendendo in DR3, i vissini di coach Bonora centrano una convincente vittoria in casa di Acli G88 (58-74) grazie ai 36 punti in due della coppia Gilli-Santi: stasera alle 21.30, sempre al Palapalestre, incrocio abbordabile contro Antares Copparo. Under 19 e Under 17 Silver iniziano l’anno con due successi, rispettivamente contro Finale Emilia (72-63) e Baricella (89-52). Sconfitta interna invece per gli Juniores Csi, battuti a domicilio 63-36 da Castel San Pietro, ma autori comunque di una prova incoraggiante. Battuta d’arresto anche per gli Under 16 Csi, la Bondi Vis "B" cede infatti 65-58 alla Vis Academy Persiceto, e tornerà in campo lunedì 22 gennaio nel derby contro la Benedetto Cento. L’Under 15 Eccellenza si arrende infine dopo due overtime all’International Imola.