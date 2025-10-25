Basket giovanile. La Vis fa doppietta. Battute Reggio e Modena

Va in scena al Palapalestre il big match di U19 Eccellenza tra Bondi Vis e Unahotels Reggio Emilia. La tensione si fa sentire nei minuti iniziali, e il punteggio è basso fino al 10-0 dei biancazzurri, costruito a partire dalla difesa, per il 26-15 del primo periodo. Il secondo quarto vive di parziali e controparziali ad altissima intensità: la Reggiana accorcia sul 26-23, poi la Vis scappa ancora sul 27-27; ma prima dell’intervallo gli ospiti si riavvicinano sul 44-39. Al rientro sul parquet i vissini continuano a dettare il ritmo della partita, aumentando il divario: la Vis trionfa 89-79 e fa due su due in campionato. Rimane al comando del Girone B l’U17 Eccellenza di coach Santi, che schianta a domicilio anche Modena e centra il terzo successo stagionale per 99-44. Fin dalle prime battute i biancazzurri impongono ritmo e superiorità fisica, mettendo in grande difficoltà gli avversari sia a rimbalzo sia nelle situazioni di uno contro uno, per il 15-25 dopo dieci minuti. Nel secondo quarto arriva il break decisivo: il parziale di 19-0, costruito grazie a difesa aggressiva, recuperi e facili canestri in contropiede, indirizza definitivamente l’inerzia della gara fino al 99-44 finale.

È un’altra prestazione convincente per i biancazzurri, che continuano il loro percorso di crescita con entusiasmo e spirito di squadra: e domenica c’è lo scontro al vertice con Forlì tra le mura amiche.