Basket giovanile. La Vis under 13 sbanca Bologna

Partita combattuta per l’Under 19 Silver di Bondi Vis 2008, che lotta per quarantacinque minuti ma viene sconfitta in volata sul campo di Baricella (75-71). Un po’ di rammarico per il punteggio finale, visto che i ragazzi di coach Federici hanno condotto per larga parte del match, toccando anche la doppia cifra di vantaggio, ma resta comunque una buona prestazione, da cui ripartire per gli impegni futuri.

Perde fuori casa l’Under 16 Csi di coach Barlati, che a Medicina viene sconfitta 70-65. Nei primi minuti la Vis parte con poca grinta e convinzione, arrivando poi al 38-38 dell’intervallo lungo. Purtroppo nell’ultimo quarto una difesa poco aggressiva e tanti rimbalzi lasciati agli avversari portano Medicina a segnare canestri comodi da dentro l’area, che spianano la strada al successo dei padroni di casa.

Con un terzo quarto da incorniciare, i ragazzi dell’Under 13 Elite targati Vis e Scuola Basket sbancano il parquet del Cus Bologna e riescono nell’impresa che pochi possono raccontare. All’intervallo la Virtus conduce di sole quattro lunghezze, ma un terzo quarto da 15-3 in favore di Vis crea il solco decisivo.