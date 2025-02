Basket giovanile. La Vis under 19 sbanca San Lazzaro

Sono otto le vittorie consecutive per l’Under 19 Eccellenza di Bondi Vis 2008, che nello scontro diretto batte San Lazzaro 66-63 e raggiunge Faenza al secondo posto in classifica, distante quattro punti dalla capolista Pistoia. Dopo un avvio di campionato con più ombre che luci, complice anche un gruppo tutto nuovo da amalgamare, nell’ultimo periodo la Vis ha cambiato marcia e si candida ancora una volta – dopo le finali nazionali dello scorso anno – a recitare un ruolo da protagonista nella fase finale della stagione. A San Lazzaro i biancazzurri vendicano la sconfitta dell’andata, indirizzando la gara già nel primo quarto con un parziale di 17-10, e controllando i tentativi di rimonta dei bolognesi, soprattutto nella ripresa. In una gara a basso punteggio, decisivi i 21 punti di Dioli, i 13 di Susanni e gli 11 di Ficetti, per lanciare la truppa di Santi a ridosso della vetta. Lunedì prossimo al Palapalestre il "testa-coda" contro Pallacanestro Don Bosco.

j.c.