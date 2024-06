BASKET GIOVANILE. L’Under 15 dell’Use sfiora l’accesso ai quarti di finale ai campionati nazionali

Due vittorie contro realtà ben più strutturate e accesso ai quarti sfumato per poco. La trasferta laziale ad Anagni dell’Under 15 Elite dell’Use per le finali nazionali di categoria è stata senza dubbio una bella esperienza per i giovani biancorossi che alla fine hanno chiuso noni. Dopo aver ceduto 87-69 all’esordio contro Cantù, i ragazzi di Davide Elmi, Francesco Mazzoni e Giulio Vercesi (il preparatore fisico è Andrea Landi) hanno poi battuto 68-58 la Virtus Bologna e 76-72 Treviso, arrendendosi invece 58-68 nello spareggio per i quarti contro Ancona. "Nella prima partita – ricorda coach Elmi – abbiamo sofferto la fisicità dei lombardi che ci hanno raddoppiato a tutto campo, senza considerare che abbiamo pagato anche un po’ di emozione. Il giorno dopo avevamo di fronte la Virtus Bologna e abbiamo giocato la partita tecnicamente migliore in assoluto non solo delle finali ma dell’intera stagione. Sia difensivamente che in attacco siamo stati perfetti. Quella contro Treviso poi è stata la gara emotivamente più difficile. Abbiamo iniziato con alcuni errori difensivi ma, dopo una gara sofferta, nel finale siamo rientrati da meno 6 ribaltando il punteggio in due minuti". "Contro Ancona eravamo senza energie – conclude Elmi – mentre loro sono arrivati più riposati. Siamo scesi anche a meno 23 e a quel punto, col solito cuore, siamo tornati a meno 2. Nel finale sono mancate le energie e ai quarti è andata Ancona. Resta un po’ di rammarico, perché sulla carta potevamo anche essere migliori dei marchigiani, ma sono mancate proprio le forze per l’ultimo guizzo".