Basket giovanile: Marcacci e Gardenghi sono stati autori rispettivamente di 20 e 18 punti. I ragazzi dell’International portano a casa il trofeo Emilia-Romagna

Trionfo per l’International che porta a casa il trofeo Emilia-Romagna del campionato Under 19 Gold (nella foto).

I giovani atleti biancorossi sono usciti sconfitti dal Parma Basket Project per 65-61 nella finale di ritorno giocata in Emilia, ma in virtù del +6 maturato all’andata hanno conquistato l’ambita coppa, festeggiata dall’intero gruppo guidato da coach Max Fiera. Un successo che permette alla squadra biancorossa di classificarsi al quinto posto in regione nel campionato Under 19 Gold; un traguardo importante e per nulla scontato considerando il roster molto giovane degli imolesi formato per la quasi totalità da ragazzi del 2006 con l’aggiunta di alcuni fuoriquota classe 2004.

Una partita, quella giocata a Parma, decisamente inadatta ai deboli di cuore, con i tempi regolamentari chiusi sul +6 per i padroni di casa che hanno costretto all’overtime.

Qui i biancorossi sono stati bravi a reagire a qualche difficoltà, rimettendo il punteggio sui giusti binari e difendendo alla fine lo scarto finale che è valso il trofeo.

Sul campo, con Roli out per infortunio, è stato preziosissima la grande partita di Marcacci e Gardenghi, autori rispettivamente di 20 e 18 punti, seguiti da Roncaglia (10 punti).

