Basket giovanile. ’Memorial Marzia Govoni’, terzo posto a Cento per gli esordienti della Vis 2008

Primo torneo stagionale per gli Esordienti Azzurri della Bondi Vis 2008, ospiti della splendida cornice organizzativa della Benedetto XIV Sella Cento: un’esperienza di altissimo livello che ha visto i piccoli atleti vissini confrontarsi con realtà importanti del panorama nazionale nella prima edizione Memorial Marzia Govoni.

La partenza è in salita nella partita d’esordio contro Orzinuovi. La Vis paga la differenza di intensità e fisicità messa in campo dagli avversari: i tanti rimbalzi offensivi concessi e una difesa troppo passiva hanno reso difficile competere con un avversario così preparato.

Nelle due gare successive, rispettivamente contro la Stella Azzurra e la Benedetto 1964, l’approccio dei biancazzurri cambia radicalmente. Maggiore aggressività e attenzione permettono alla Vis 2008 di vincere i duelli a rimbalzo e di recuperare palloni, trasformati poi in contropiedi efficaci.

La semifinale è contro l’International Imola. I due quarti d’apertura sono sottotono per i ferraresi, poco energici, che lasciano l’iniziativa agli avversari. Nel secondo tempo, però, arriva una reazione importante: con qualità e carattere, i giovani vissini dimostrano di poter competere anche contro squadre di questo livello.

La finale per il terzo e il quarto posto contro Pontevecchio è combattutissima. Dopo un primo tempo equilibrato, nel terzo quarto i bolognesi prendono il largo fino al +20, sfruttando gli errori vissini e i tanti rimbalzi concessi. Ma i biancazzurri non demordono, e con un ultimo quarto straordinario rimontano e portano la gara al supplementare. L’inerzia è tutta della Vis, che chiude con una splendida vittoria, per il terzo posto finale.