Basket giovanile. Munari e Bellini spingono l’Under 19. L’Under 17 debutta nella seconda fase

En plein per le formazioni giovanili della Pallacanestro 2.015, in una settimana in cui l’Under 19 Eccellenza ha sbancato il parquet di Colleferro per 75-88 (13-21; 43-53; 59-74): nona vittoria su undici partite, grazie alle ottime prestazioni di Munari (19) e Bellini (17), mantenendo così viva la speranza primo posto. Netta affermazione per l’Under 15 allenata da coach Lorenzo Grison, che ha abbattuto l’International Imola con un rotondo 70-29 (21-12; 41-20; 58-25). Inizia questa sera, invece, la seconda fase del campionato Under 17 Eccellenza, che Forlì ha chiuso da prima nella fase iniziale: Ercolani e compagni saranno di scena sul parquet di Fidenza, prima di affrontare Vis Ferrara e Pontevecchio Bologna a caccia del pass per la fase interregionale che qualifica alle Finali Nazionali di categoria.