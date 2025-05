Basket giovanile, oggi a Cento. Alla Giovannina concentramento degli under 15

Sarà nuovamente basket di alto livello con squadre di prestigio e talenti di orbita nazionale a Cento. Da oggi a domenica la Benedetto 1964 ospiterà presso la palestra Giovannina il concentramento 6 della fase interzona del campionato nazionale U15 Eccellenza. Il girone a 4 squadre mette a disposizione due posti per la finale nazionale di Agropoli dal 2 all’8 giugno e vedrà in campo l’EA7 Olimpia Milano, Reyer Venezia, Basket Aretina e Città Futura Roma in un girone all’italiana appassionante e aperto a ogni risultato. I primi confronti

I tre giorni di interzona cominciano con la super-sfida tra Olimpia Milano, campione imbattuta della Lombardia con i gioiellini Sguazzin e Compaore a fungere da capofila di una squadra attrezzata per arrivare fino in fondo, e Reyer Venezia, reduci dall’ostico girone veneto e dallo spareggio vinto con Pesaro domenica scorsa, che porterà la sua inconfondibile grinta orogranata nelle battaglie contro la concorrenza. La seconda sfida vedrà di fronte i toscani del Basket Aretina, primi in Toscana con ben 24 vittorie su 26 partite giocate, e il Città Futura Roma, vincitore dello spareggio di domenica scorsa con Vado. Prima e seconda vanno alle finali nazionali.