Basket giovanile. ’Palio della Poltrona’ e ‘Madonna del Ponte’, i migliori baby in vetrina

Se le formazioni senior hanno già iniziato le preparazioni in vista del campionato, anche i ragazzi dei settori giovanili stanno...

di CESARE CORBELLI
20 agosto 2025
Se le formazioni senior hanno già iniziato le preparazioni in vista del campionato, anche i ragazzi dei settori giovanili stanno scaldando i motori ed è già tempo di convocazioni per le selezioni regionali. Torna a settembre il prestigioso Palio della Patrona e il trofeo della Madonna del Ponte a Porretta Terme dove si sfidano i migliori prospetti Under 15 divisi per squadre regionali. Due anni fa, l’Emilia-Romagna dove militava il reggiano Andrea Rinaldini, ora alla Unahotels, ebbe la meglio su Toscana, Marche, Lazio, Lombardia e Veneto in una tre giorni davvero intensa e da cui sono poi usciti diversi giocatori che hanno vestito la maglia azzurra nei recenti campionati europei disputati in questa estate.

Nella long-list dei ventidue convocati per l’allenamento del 2 settembre a Zola Predosa, da cui usciranno i dodici per il torneo, sono stati selezionati quattro biancorossi: Federico Mambriani (già in luce con la selezione regionale Under 14 la scorsa stagione al Trofeo delle Regioni) e i neo-acquisti della cantera Unahotels Tommaso Giudici e Praise Ogie (nell’ultima stagione alla Virtus Bologna) e Marcello Zangrandi prelevato da Piacenza. Come riserva a casa, figura Diego Bizzarri.

Cesare Corbelli

© Riproduzione riservata

