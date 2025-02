Basket giovanile Pallacanestro 2015. Colpo bis dell’Under 17

La formazione Under 17 Eccellenza della Pallacanestro 2.015 cala il bis in gara 2 contro la Fortitudo e accede così alla finale per il 5° posto. I ragazzi di coach Gandolfi hanno espugnato Bologna con l’eloquente risultato di 65-79 dopo una prestazione maiuscola, trascinati dai 23 punti di Bonomi e dai 21 di Casali. Ora se la vedranno con Fidenza: la vincitrice accederà alla fase interregionale, anticamera delle Finali nazionali. Domani alle 19.30 si gioca gara 1 in Emilia, mentre l’appuntamento a Forlì è fissato per martedì prossimo alle 18.30.

Festeggia anche l’Under 15, che, in virtù del successo strappato ad Argenta (54-75 sul tabellone, Cerminari e Ravaioli a quota 18 punti), conquista con una giornata di anticipo il secondo posto nel girone. Piazzamento che vale l’accesso alla seconda fase, dalla quale usciranno le cinque squadre che parteciperanno ai Concentramenti interzona, anche qui con vista sulle Finali nazionali.

Continua inoltre a vincere l’U14 Gold (90-66 contro Imola, 27 punti per Girardi), mentre, nonostante i 13 punti di Pinza l’U19 cede 54-70 contro Ferrara.