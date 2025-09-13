Basket giovanile: per la nostra provincia ci sarà la Vis 2008. A Bondeno il Memorial Breveglieri con Milano, Trento e Venezia

Due squadre italiane neo vincitrici degli ultimi campionati italiani giovanili, i migliori prospetti cestistici italiani, le formazioni più blasonate del Paese: questi sono gli ingredienti sportivi della sesta edizione del Memorial “Piero Breveglieri”, organizzato dalla Asd Matilde Basket Bondeno. Oggi e domani il parquet della palestra Bonini del Centro Bihac sarà calcato dalle squadre under 19 dell’Olimpia Milano (campione italiana under19), della Dolomiti Energia (campione italiana under17), dell’Umana Reyer Venezia e della Vis 2008 Ferrara.

Ma non solo agonismo: il Memorial è in primo luogo un torneo in cui a prevalere è l’aspetto solidale, in particolare rivolto all’associazione Insieme è più Facile presieduta dalla famiglia del prematuramente scomparso Piero Breveglieri, peraltro grande appassionato di pallacanestro. "Insomma, una competizione che mette al centro l’aspetto solidale e di condivisione fra le persone – è il commento del sindaco, Simone Saletti, e dell’assessore allo Sport, Ornella Bonati –. Ci attendiamo tante persone nei due giorni pronte a divertirsi con il grande basket e al contempo volenterose di fare del bene agli altri. Un grande ringraziamento alla Matilde Basket, a Insieme è più Facile e ad Avis Bondeno per la collaborazione".

L’aspetto sportivo lo descrive il dirigente della Matilde, Giacomo Rizzatti: "Il Memorial è un appuntamento di riferimento nel panorama italiano, con squadre che addirittura ci chiedono di partecipare. L’aspetto sportivo è dunque di alto livello: formazioni di questo calibro raramente si spostano per i tornei italiani, quindi il risultato è importante e la competizione assicurata. Gli stessi atleti vorranno misurarsi al massimo delle loro potenzialità per testare la loro preparazione in vista dell’inizio della stagione".

La famiglia Breveglieri, rappresentata dal padre di Piero, Maurizio, e dalla sorella Giulia, ha accolto a braccia aperte la nuova edizione della manifestazione: "Fa piacere che ancora a distanza di alcuni anni si prenda spunto dalla passione di Piero, organizzando addirittura un torneo di così alto livello in grado di dare prestigio alla stessa Bondeno".

A rendere le due giornate più ricche anche per il pubblico, Avis Bondeno preparerà dei deliziosi pincini, il cui ricavato verrà devoluto in favore dell’associazione Insieme è più Facile. Le formazioni si sfideranno oggi dalle 16.30 e domani dalle 15.30.