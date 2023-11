BASKET GIOVANILE. Pinza e Borciu sugli scudi, l’Under 19 a Perugia arriva a quota 100. Ok anche Under 17 e 15

Tris di successi e quindi pieno di vittorie per le formazioni giovanili della Pallacanestro 2.015 la scorsa settimana. Netta l’affermazione dell’Under 19 di coach Grison, che ha sbancato Perugia 78-100 (14-35; 45-57; 65-81) trascinata dai 31 punti di Pinza e dai 28 di Borciu. Bella vittoria anche degli Under 17 allenati da Lorenzo Gandolfi che passando 51-69 (14-15; 23-32; 42-57) sul campo della Compagnia dell’Albero Ravenna si confermano in vetta alla classifica; tra i singoli bene Ercolani (15) e Gardini (13). Bella anche la vittoria dell’Under 15, capace di sbancare il parquet della Vis Ferrara 69-79 (11-16; 32-39; 45-60), guidata da uno Zotti decisivo con i suoi 34 punti, conquistando così il secondo successo stagionale.