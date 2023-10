Basket giovanile. Sarà Maori Group il super sponsor degli U19 gialloverdi

E’ stato scoperto di recente un altro satellite che orbita attorno al Pianeta Costone, un satellite con un diametro rilevante visto che porta il nome di Maori Group, una realtà imprenditoriale a carattere nazionale costituita da 13 società, 7 delle quali di servizi energetici e di telefonia e 6 che si occupano di servizi immobiliari, ristorazione, elettronica ricondizionata, impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento aria, fotovoltaico, call center. Il Costone è riuscito a tessere un’intesa con i vertici di Maori Group che hanno assicurato una sponsorizzazione a livello di Settore Giovanile, abbinando il proprio logo alla formazione Under 19 che il 30 ottobre inizierà il proprio cammino in Campionato. La squadra, affidata a coach Filippo Franceschini, allenatore di indiscussa esperienza, è stata inserita in un girone che nella prima fase del comprende Monteroni, Poggibonsi, Baloncesto Firenze, Scandicci, Freccia Azzurra Firenze, Arcidosso e Montespertoli. Marco Filippelli, titolare di Maori Group assieme ad Andrea Torricelli e Ori Dyla, si è dichiarato soddisfatto dell’accordo raggiunto: "Maori è un gruppo che crede molto nei giovani e nel loro modo di vedere il mondo. Per questo abbiamo sposato con grande entusiasmo il progetto di Pianeta Costone. Faremo il tifo per la squadra che porta il nostro nome, alla quale staremo vicini nel corso del campionato. Eravamo presenti al PalaOrlandi in occasione della presentazione ufficiale delle squadre e abbiamo scoperto una realtà, quella del Costone, davvero entusiasmante e siamo felici di intraprendere assieme questa esperienza in ambito sportivo".

R.R.