Basket giovanile. Sbf under 17 va ko contro Argenta

Dopo essersi sbloccata nel match contro la Sg Fortitudo, l’Under 19 Gold incappa in un ko casalingo contro la Scuola Pallacanestro Vignola (70-82). Coach Campi è comunque soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi, che continuano la loro crescita: "Abbiamo retto per un tempo contro una Vignola quarta in classifica, loro sono una squadra fisica e dalle ottime percentuali al tiro, noi abbiamo risposto nei primi venti minuti andando all’intervallo sotto appena di una lunghezza. Nella ripresa siamo stati penalizzati da alcune scelte sbagliate, ma si continuano in ogni caso a vedere segnali positivi. Ora ci aspettano due partite in trasferta, prima a Baricella e poi a Ravenna".

Brutto stop invece per l’Under 17 Gold, che perde 93-60 sul campo della Cestistica Argenta; ancora un sorriso per l’Under 15 Gold di coach Morea, corsara al Pala Ruggi contro Grifo Imola (42-61). Luci ed ombre per i gruppi Silver: bene l’Under 19, che sconfigge nettamente la Benedetto XIV Cento per 73-38, mentre l’Under 17 cede di un solo punto contro Basket Estense (45-46).