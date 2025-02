Basket giovanile. Sbf under 19 ko con Baricella

Risultati importanti nella settimana targata Scuola Basket Ferrara. Cominciamo con l’Under 19 Gold, che non riesce a vincere lo scontro diretto contro Baricella perdendo pure la differenza canestri rispetto allo scontro dell’andata. Vincono i bolognesi 69-58, mentre la truppa di coach Campi non riesce ad abbandonare l’ultimo posto in classifica. "Va dato merito a Baricella di aver tirato con percentuali eccellenti dall’arco – l’analisi del tecnico –, ho visto qualche passo indietro in termini di atteggiamento rispetto alle ultime gare e questo è un problema su cui dovremo concentrarci".

L’Under 17 Gold conduce una buona gara, tiene testa alla capolista Aics Junior Forlì ma alla fine deve lasciare strada agli avversari (74-79). Momento super positivo, invece, per l’Under 15 Gold, che travolge Pianoro 75-52 e centra il quarto sigillo di fila in campionato, confermando la crescita del recente periodo. All’Under 19 Silver non riesce il colpo contro la squadra dei 2006 di Vis Persiceto (74-64), mentre l’Under 17 esce sconfitta dalla sfida contro San Giorgio di Piano col punteggio di 50-70.