Basket giovanile. Sbf under 19, colpaccio a Bologna

Periodo positivo per le formazioni di Scuola Basket Ferrara, a cominciare dai gruppi giovanili. L’Under 19 Gold di coach Mattia Campi, dopo una lunga fase di rodaggio, centra un successo importante in casa della Sg Fortitudo per 61-74. Sono due punti che danno morale ed entusiasmo ad un gruppo che nelle ultime settimane non ha vissuto un periodo facile, ma che non ha mai smesso di crederci e di lavorare duro in palestra per cambiare rotta ed invertire la tendenza.

L’Under 17 Gold si fa invece sorprendere al supplementare da Pontevecchio: al termine di una partita combattuta, il punteggio recita 84-79 in favore dei bolognesi. Bene l’Under 15 Gold, che centra il secondo successo di fila bissando i due punti con la Fortitudo: contro il Pgs Bellaria finisce 75-54 per la truppa di coach Morea.

Passando ai gruppi Silver, passo falso per l’Under 19 battuta nettamente in casa dalla Benedetto 1964 Cento (39-67); non va meglio all’Under 17, anch’essa superata dai cugini centesi (48-59). L’Under 15 prosegue purtroppo il suo momento complicato a Granarolo, mentre l’Under 13 non passa a Bondeno (61-57).