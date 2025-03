Basket giovanile. Scuola Basket, under 15 a segno

Dopo il doppio impegno ravvicinato con Campagnola Emilia e Atletico Basket, l’Under 19 Gold della Scuola Basket affronta Anzola memore della vittoria nella partita di andata. Già in campo Under 17 e Under 15 Gold, con risultati opposti: per i primi arriva una sconfitta in volata (72-75) contro Ozzano, mentre i secondi riescono ad avere la meglio sui Misano Pirates per 78-72.

Il derby di Under 19 Silver va alla Vis, che in una gara tirata batte Sbf col punteggio di 71-61; va meglio all’Under 17, che non ha problemi nel battere Bondeno (75-35). L’Under 15 lascia per strada i due punti contro Baricella (27-44), così come l’Under 14 a cui non riesce il colpo esterno in quel di Granarolo (60-44). Arriva una sconfitta anche per l’Under 13 Silver contro Galliera (61-33). Bella vittoria, infine, per il gruppo Under 18 Csi che si sbarazza di Valsamoggia (63-37).

In Divisione Regionale 2 prosegue il buon momento della truppa di coach Schincaglia, che nella straprovinciale ha la meglio contro Gallo (66-61). Sbf che si stacca così dagli ultimi quattro posti della classifica.