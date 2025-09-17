Basket giovanile. Selezioni Vis 2008 su più fronti. Successi per under 17 e under 19

Tempo di tornei in questo mese di settembre per le selezioni giovanili della Bondi Vis 2008. Nella preseason di avvicinamento ai campionati, i biancazzurri sono stati impegnati nelle prime uscite ufficiali dell’anno.

È primo posto per i biancazzurri dell’Under 17 Eccellenza, che al playground Sasso Marconi mettono a segno due successi convincenti in un torneo prestigioso, con la partecipazione di Virtus Bologna, Reyer Venezia e Victoria Libertas Pesaro. Nella gara inaugurale contro la Reyer Venezia, il quarto d’avvio indirizza immediatamente la partita: la Bondi concede solamente dieci punti agli avversari, correndo con continuità in contropiede. Nonostante i tentativi di reazione veneziani, i biancazzurri sono rimasti lucidi e hanno continuato a macinare gioco fino al successo per 92-55. Nella seconda partita contro la Victoria Libertas Pesaro è stata invece la maggiore fisicità a fare la differenza. Già dal primo quarto la Vis prende in mano l’inerzia della gara e scappa via, senza smettere di imporre il proprio ritmo: il divario si allarga progressivamente fino al 91-55. A coronare il successo di squadra è arrivato anche il premio individuale: Francesco Segato è stato eletto Mvp del torneo, un riconoscimento che valorizza il lavoro e la qualità mostrata sul parquet.

Prima uscita ufficiale di stagione contro squadre di calibro nazionale anche per l’Under 19 Eccellenza al VI Memorial “Avis” Piero Breveglieri di Bondeno, organizzato dalla Matilde Basket. Nella finale per il terzo posto l’avversaria è la Dolomiti Academy Trento, campione d’Italia U17 e vicecampione U19, sconfitta nella prima giornata per 77-75 dall’Olimpia Milano. Nel rematch della semifinale scudetto U17 della passata stagione, la Bondi approccia con determinazione e intensità la gara, il match termina 90-71 in favore della Vis 2008. Settimana di torneo anche per l’Under 17 Gold, che chiude al quarto posto il XIX Memorial Lippi organizzato dalla Cestistica Argenta.