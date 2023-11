Basket giovanile. Settebello per la Vis under 19. Travolge Brescia e resta prima

La striscia positiva del gruppo Under 19 Eccellenza della Vis 2008 prosegue dopo la netta vittoria casalinga di martedì sera al Palapalestre contro Brescia, arrivata col punteggio di 92-61 al termine di una partita sostanzialmente dominata dagli estensi sin dalla palla a due. Si è trattato di una vera e propria dimostrazione di forza, considerata la sfida a una formazione di vertice come Brescia, scesa a Ferrara per mettere fine al lungo filotto del gruppo allenato da coach Santi, che invece ancora una volta ha messo in mostra tutte le sue qualità. La gara è stata indirizzata dai giovani "vissini" già nel primo parziale, chiuso sul 27-14, mentre nei secondi dieci minuti un break di 25-17 ha permesso a Romondia e compagni di mettere in ghiaccio la contesa, visto il vantaggio di ventuno lunghezze all’intervallo lungo (52-31).

I biancazzurri non si sono però accontentati, e si sono portati a casa anche terza e quarta frazione di gioco chiudendo con un +31 finale tra gli applausi scroscianti del pubblico accorso al Palapalestre. Top scorer degli estensi è stato il giovanissimo prospetto Sankaré, autore di 19 punti in 23 minuti sul parquet, seguito a ruota dal duo di playmaker Romondia-Farina, entrambi a referto con 15 punti. Ma quel che balza agli occhi è l’infinita qualità di un roster che può contare anche su Yarbanga, Braga, Ouattara, Jovanovic, Cazzanti e il nuovo innesto Giovannelli, giovane con un passato nelle fila di Ravenna.

La Vis mantiene così saldo il primato in classifica grazie a uno score di sette vittorie in sette partite, ed ora comincia davvero a far paura: nessuno fin qui ha tenuto il passo dei ragazzi ferraresi, che potrebbero addirittura portare a otto la striscia di vittorie considerato l’impegno sulla carta alla portata di lunedì prossimo contro la Robur et Fides Varese, penultima in classifica a quota 2 punti.

Tra i curiosi, martedì sera al Palapalestre, anche alcuni giocatori del roster di Ferrara Basket 2018 che non si sono voluti perdere l’ennesimo foglio rosa stagionale in casa Vis.

