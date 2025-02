Basket giovanile. Settimana complicata per le selezioni Despar

Sorride solamente l’U15 Eccellenza, in collaborazione con la Cestistica Argenta, in una settimana complicata per il vivaio Despar 4 Torri, tra sconfitte e rinvii di gare. A Ravenna, i biancoblu di coach Carnaroli partono subito a marce alte, e dal 12-20 del primo quarto allungano sul 22-36 dell’intervallo, grazie ai canestri di Marangoni, Malagolini e Chirica. Nella ripresa i padroni di casa provano a riavvicinarsi, ma senza successo: Argenta è implacabile in difesa e in attacco con Ferrioli, e dopo tre stop consecutivi ritrova la vittoria con il risultato netto di 39-71.

Junior Basket Ravenna-Cestistica Argenta U15 Eccellenza

39-71 (12-20; 22-36; 31-50)

Cestistica Argenta: Collini 2, Maietti 4, Ferrioli 21, Rocchi, Malagolini 9, Ghirardini, Bovo, Marangoni 9, Geminiani 18, Chirica 6, Gilli 2. All.: Carnaroli, Marianti Spadoni, Tumiati.

Si arrendono invece i coetanei dell’U15 Silver, in collaborazione con Vis Ferrara, sul parquet di San Giorgio di Piano. I bolognesi prendono immediatamente il comando dei giochi, e dal 38-16 dilagano sul 73-23 del trentesimo minuto: finisce 80-31. Batosta anche per la Despar U13 Silver in trasferta a Gallo: i granata restano in scia nel primo periodo (16-13), poi c’è l’allungo dei padroni di casa, per il 44-19 di metà gara: la scossa per gli ospiti non arriva, e Gallo vince 86-50.

Pallacanestro Sangiorgio-Despar 4 Torri U15 Silver

80-31 (20-10; 38-16; 73-23)

Despar 4 Torri: Gioffreda 4, Galazzi 4, Chiarolanza 8, Fabbri 2, Alberghini 7, D’Urso, Finotti 6,

Padovani. All.: Marianti Spadoni, D’Angelo.

Gallo Basket-Despar 4 Torri

86-50 U13 Silver (16-13; 44-19; 66-35)

Despar 4 Torri: Narindal 15, Bassi 0, Lungu 2, Roma, Fava 2, Giglio 16, Bassani 4, Bianchi 5, Ghedini, Bertoni 4, Cagnati 2. All.: Folchi, Malfatto.

Sconfitti ai punti anche gli Esordienti di coach Malfatto. Sul parquet di Santa Maria Maddalena, i piccoli granata cercano di ricucire lo strappo iniziale del Basket Estense, ma ci riescono solo in parte.