Basket giovanile. Sorride l’under 14 della Despar 4 Torri

Sono partiti finalmente tutti i campionati che vedono impegnate le selezioni giovanili della Despar 4 Torri Ferrara per la stagione 2023-2024: U14, U17 e U20 Silver e U19 Gold. In una settimana particolarmente complicata per i granata, gli unici a sorridere sono i più piccoli di Pasetti e Folchi: l’U14 Silver ha infatti schiantato tra le mura amiche Granarolo nella gara d’esordio. Il campionato parte dunque con il piede giusto, nonostante un avvio di gara un po’ stentato, in cui la Despar subisce l’iniziativa di Granarolo, arrivando allo svantaggio massimo di 12 punti, annullato nel secondo periodo con la spinta in contropiede di Obaseki (30) e Magnoni (15): all’intervallo è perfetta parità a quota 34. Nella ripresa gli ospiti sbagliano molti tiri e la 4 Torri viene fuori nell’ultimo periodo, con uno scatenato Chirica per l’81-62 finale.