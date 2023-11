BASKET GIOVANILE. Splendida doppietta per l’Under 19, ok anche l’Under 15

Le formazioni giovanili della Pallacanestro 2.015 continuano a mietere risultati positivi. A cominciare dall’Under 19 Eccellenza, che ha conseguito due preziosissime vittorie all’overtime. La squadra di coach Grison settimana scorsa ha superato gli Stars Bologna 100-95, trascinata dai 29 punti di Pinza e dai 23 di Zilio. Lunedì, invece, sempre ai Romiti, Forlì ha fermato la capolista Pesaro nel big match di giornata, regolandola 89-86. Anche in questo caso in rimonta: i biancorossi erano sotto di 18 lunghezze a fine terzo quarto e nell’ultima frazione hanno segnato la bellezza di 28 punti. Vittoria che consente a Forlì di acciuffare la Vuelle in classifica a quota 10.

Successo anche per l’Under 15 Eccellenza, 58-72 sul campo della Fulgor Fidenza, con Zotti in grande spolvero (25 punti). Non è scesa in campo l’Under 17, al turno di riposo.