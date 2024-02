Basket giovanile. Super Ruggeri, l’Ibr festeggia. Angels beffati dalla Virtus

È stata una settimana di grandi sfide, per il settore giovanile dei campionati d’Eccellenza in orbita Rinascita Basket Rimini. Sono state giocate due partite sul filo di lana con avversari di grande prestigio, con l’Under 15 che alla fine festeggia il successo di Reggio Emilia grazie a un incontenibile Ruggeri e l’Under 19 che cade in casa con la Virtus Bologna. I classe 2009 di Insegnare Basket Rimini confermano il primo posto in classifica andando a violare uno dei campi più complicati della categoria, quello dell’Unahotels Reggio Emilia. L’84-85 finale descrive bene una partita sempre equilibrata, con Reggio al massimo avanti di sei punti nel secondo quarto. Nel quarto periodo sorpassi e controsorpassi, poi i padroni di casa salgono a +4 a 2’ dalla sirena. Un Ruggeri strepitoso infila la tripla del -1, la squadra difende bene e, con 14’’ da giocare, c’è la palla in mano per il sorpasso. È di nuovo Ruggeri il protagonista, con fallo subito e 2/2 ai liberi per l’84-85. Reggio ha 7 secondi a disposizione ma non segna, facendo esultare l’Ibr. Il tabellino: Ronci 14, Ciancarelli 17, Ruggeri 33, Albani 4, Tura 6, Bellucci 6, Trevisani 2, Cantore 3, Morandi, San Martini, Fascicolo, Bronzetti. All.: Verni. La classifica: Ibr e San Lazzaro 32; Virtus Bologna 30; SG Fortitudo 28; Reggiana 26; Forlì 22; Fidenza 16; Vis Ferrara 14; Raggisolaris Faenza 12; Cento e Modena 10; International Imola 8; Pol. Masi e Fortiutudo Academy 4. Ibr con due partite in meno rispetto a San Lazzaro, Virtus e Fortitudo.

Tanta amarezza, invece, per l’Under 19 Angels Santarcangelo, che sfiora l’impresa con la Virtus Bologna ma viene trafitta allo scadere dopo una partita passata sempre al comando (74-75). I clementini salgono anche a +14 nel corso del match e sono avanti 65-55 al 30’, poi il recupero virtussino. Con gli Angels sul +4, gli ospiti indovinano la giocata con canestro e libero aggiuntivo nel finale, poi non subiscono punti e centrano il successo allo scadere. Il tabellino: Antolini, Bonfè 2, Panzeri 4, Mulazzani 2, Benzi 17, Baschetti ne, Macaru 15, Lombardi 10, Mari 20, Abba 4, Morri ne. All.: Serra. La classifica: VL Pesaro 34; Stamura Ancona e Unieuro Forlì 30; Roseto e Lanciano 22; Angels Santarcangelo 20; Fortitudo Academy e Virtus Bologna 16; Stars 12; Bramante Pesaro 10; Perugia 8; Colleferro 6.