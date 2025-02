Basket giovanile. Terzo successo di fila per l’under 19 granata. Cade l’under 17 di Dalpozzo e Brunelli

Prima partita del girone di ritorno e terza vittoria di fila per l’U19 Silver dei coach Gambale e Resca. Al Pala Aeffe è Finale Emilia a cadere: dopo un primo tempo in conduzione per i modenesi

(29-30), la Despar piazza il break e al trentesimo minuto è avanti 53-40, vantaggio che mantiene fino alla sirena finale. È 74-62 e i granata si rilanciano in classifica, a caccia del quarto posto.

Arriva uno stop pesante, invece, per l’U17 Gold. La Cestistica Argenta di Dalpozzo e Brunelli, nello scontro per la vetta del girone in casa dell’Aics Forlì, cade 60-57. Con lo stesso scarto anche l’U15 Eccellenza di Carnaroli, Marianti Spadoni e Brunelli si arrende per la seconda volta in stagione a Pontevecchio.